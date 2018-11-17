17 ноября 2018, суббота

Крупнейший онлайн-магазин Дании продавал елочные игрушки и lego со свастикой

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Датский интернет-магазин DBA продавал игрушки со свастикой
jyllands-posten, DBA

Датский интернет-магазин DBA продавал игрушки со свастикой

Крупнейшая торговая онлайн-площадка Дании – DBA продавала игрушки с нацисткой символикой.

Об этом сообщает The Independent.

В большей мере со свастикой продавались рождественские украшения и человечки lego.

Представитель DBA Софи Фолден Лунд заявила, что продажа таких вещей была связана с тем, что ними очень интересовались коллекционеры.

Датская газета Jyllands-Posten сообщила, что правоохранители во время обыска обнаружили 178 "нацистских" предметов для продажи в DBA. Продавцом этих вещей был гражданин Дании - Клаус Далсборг, который покупал "коллекционные вещи" в Литве и хотел продать их за 10 000 крон (около $1000). Он также отметил, что игрушки со свастикой – это часть истории.

В скором времени DBA запретил продажу "нацистских" предметов из-за того, что они "вызывали особенно сильные эмоции и могут казаться оскорбительными".

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