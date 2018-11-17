Крупнейший онлайн-магазин Дании продавал елочные игрушки и lego со свастикой

Крупнейшая торговая онлайн-площадка Дании – DBA продавала игрушки с нацисткой символикой.
Об этом сообщает The Independent.
В большей мере со свастикой продавались рождественские украшения и человечки lego.
Представитель DBA Софи Фолден Лунд заявила, что продажа таких вещей была связана с тем, что ними очень интересовались коллекционеры.
Датская газета Jyllands-Posten сообщила, что правоохранители во время обыска обнаружили 178 "нацистских" предметов для продажи в DBA. Продавцом этих вещей был гражданин Дании - Клаус Далсборг, который покупал "коллекционные вещи" в Литве и хотел продать их за 10 000 крон (около $1000). Он также отметил, что игрушки со свастикой – это часть истории.
В скором времени DBA запретил продажу "нацистских" предметов из-за того, что они "вызывали особенно сильные эмоции и могут казаться оскорбительными".
Смотрите также
- Германия решила смягчить подход к использованию свастики в компьютерных играх
- Уличный художник нашел оригинальный способ борьбы со свастиками на стенах - фото
«Диалоги о будущем»
Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.
Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?
Комментарии
Правила комментирования