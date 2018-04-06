Крупнейший аэропорт Румынии перестал принимать большие самолеты из-за ям на взлетно-посадочной полосе

Крупнейший муждународный аэропорт Румынии в Бухаресте перестал принимать большие самолеты из-за ям на взлетно-посадочной полосе.
Как сообщает Balkan Insight, предварительно ремонтные работы продлятся до 1 июня.
Запрет распространяется на все самолеты, размеры которых больше Boeing-757 и Airbus А300.
Отмечается, что взлетно-посадочная полоса повредилась после инцидента 30 марта. Тогда пассажирский самолет израильской авиакомпании El Al при взлете сорвал куски дорожного покрытия.
На значительные повреждения обратила внимание общественная организация Pro-Infrastructua. Там заявили, что такие повреждения асфальта могут влиять на безопасность полетов.
Комментарии
Правила комментирования