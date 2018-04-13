Крупнейшие авиакомпании прекратили полеты над Сирией - NYT

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Самолеты крупнейших авиакомпаний облетают территорию Сирии
Flightradar

Самолеты крупнейших авиакомпаний облетают территорию Сирии

На фоне информации о возможном ударе США по Сирии крупнейшие авиакомпании изменили свои маршруты, сообщает New York Times

В результате этого обычно загруженные эшелоны, которые проходят через территорию Сирии, оказались пустыми.

Накануне представитель Европейского агентства по безопасности авиаперевозок заявил, что предложение авиакомпаниям учитывать возможность нанесения ударов по Сирии от 10 апреля было не обязательным и носило рекомендательный характер.

В частности, изменили свои маршруты Air France, Lufthansa и easyJet. Кувейтская Kuwait Airways отменила полеты в Бейрут, а основной ливанский перевозчик Middle East Airlines объявила о пересмотре части расписания до вечера 13 апреля. В компании British Airways отказались от комментариев.

Представитель организации Eurocontrol, которая осуществляет основные диспетчерские функции в странах ЕС, заявил, что подобная ситуация не нова. В частности, несколько лет назад то же самое происходило, когда Россия при помощи ракет из акватории Каспийского моря обстреляла территорию Сирии.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

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США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.

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