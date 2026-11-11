Предлагала «постоянную жизнь в море». Сингапур арестовал судно американской компании, высадившей пассажиров в Камбодже из-за роста цен на топливо

Сингапур задержал круизное судно американской компании, предлагавшей пенсионерам «постоянную жизнь в море», но вместо этого высадившей их в Камбодже — после того, как у судна закончились средства из-за резкого роста цен на топливо. Об этом 10 ноября сообщила газета The Guardian.

В прошлом месяце в камбоджийском портовом городе Сиануквиль высадили более 200 пассажиров. А на прошлой неделе судно MV Odyssey прибыло в Сингапур, где было арестовано местными властями.

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«Судно было арестовано в соответствии с судебным решением. По имеющимся сведениям, экипаж чувствует себя хорошо, а вопросы, касающиеся его благополучия, решают кредиторы судна. Пассажиров на борту нет», — говорится в заявлении Управления морских и портовых дел Сингапура.

Согласно судебным документам, утром 8 ноября судно MV Odyssey было внесено в реестр как находящееся «под арестом судебного исполнителя» недалеко от восточного побережья Сингапура. Это означает, что судно было задержано, однако не обязательно свидетельствует о предъявлении в связи с этим уголовных обвинений.

Причины задержания судна остаются неизвестными. Сингапур — один из крупнейших мировых центров судоходства, и суда, вовлеченные в коммерческие споры, нередко прибывают в это островное государство для их урегулирования.

27 октября компания высадила всех пассажиров, предупредив их об этом всего за несколько часов. Экипаж заявил, что резкий рост цен на топливо из-за войны в Иране сделал дальнейшую эксплуатацию судна «экономически нецелесообразной». Микаэль Петтерсон, основатель и председатель совета директоров компании Villa Vie Residences, впоследствии сообщил, что управление судном перешло к кредиторам. По словам официальных лиц Камбоджи, большинство пассажиров судна MV Odyssey были американцами, также на борту находились 156 членов экипажа.

Как отмечает The Guardian, кругосветный круиз столкнулся с проблемами еще в самом начале: в частности, в октябре 2024 года отправление судна из Белфаста (Северная Ирландия) задержали на четыре месяца.

Во время путешествия некоторые пассажиры сообщали о признаках финансовых трудностей, с которыми столкнулась компания. В частности, по их словам, пассажиры собирали дополнительные средства на топливо. Писатель Рэнди Кассингем, находившийся на борту судна, рассказал, что после высадки пассажиры также организовали сбор средств для рядовых членов экипажа. Каждый должен был внести по 100 долларов. По его словам, немногие пассажиры рассчитывали вернуть деньги, потраченные на каюты, поскольку знали, что у компании «с самого начала были серьезные финансовые проблемы».