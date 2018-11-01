Кронпринц Саудовской Аравии назвал Хашкаджи "опасным исламистом" - WP

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман во время разговора с представителями Белого дома назвал убитого оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи "опасным исламистом", сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

По данным собеседников газеты, эта фраза прозвучала в телефонном разговоре с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и советником по национальной безопасности Джоном Болтоном. Разговор состоялся после исчезновения журналиста, до того как королевство открыто заявило о его убийстве.

Согласно сообщению, кронпринц призвал Кушнера и Болтона сохранить американо-саудовский союз и сказал, что журналист является членом группировки Братья-мусульмане.

Семья журналиста отрицает причастность Хашкаджи к Братьям-мусульманам.

Исламистское движение Братья-мусульмане было создано в 1928 году. В 2013 году суд Египта запретил деятельность Братьев-мусульман. По данным СМИ, администрация Дональда Трампа рассматривает вопрос о внесении организации в список террористических.

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Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.