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Кроме четырех. Полиция отпустила всех задержанных на акции в поддержку Голунова

Сегодня, 01:13
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Кроме четырех. Полиция отпустила всех задержанных на акции в поддержку Голунова - фото

REUTERS/Shamil Zhumatov

На акциях прошли массовые задержания

Пресс-служба МВД по городу Москва сообщила, что из полицейских участков отпустили всех задержанных во время акций в поддержку журналиста Ивана Голунова.

В полиции остаются четыре человека, которые «подвергнуты административному задержанию.

В то же время, как сообщает Медуза, в отделениях полиции остаются больше человек.

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Напомним, что 12 июня в столице России Москве состоялась несогласованная с властями акция в поддержку журналиста Медузы Ивана Голунова. Полицейские и сотрудники Росгвардии грубо задерживали участников акции, в том числе применяли силу к женщинам.

По оценкам полиции, в акции приняли участие 1200 человек. Согласно обновленным данным, задержаны более 420 участников акции.

Теги:   Россия Москва

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