Кризис в Венесуэле: в ООН заявили об ухудшении гуманитарной ситуации Сегодня, 19:21 328 Цей матеріал також доступний українською EPA В Венесуэле начались протесты EPA

В Венесуэле серьезно ухудшается гуманитарная ситуация, заявила заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

"Затяжной кризис в стране имеет серьезные последствия для населения с высоким уровнем политического раскола, растущими гуманитарными потребностями и серьезными проблемами в области прав человека. А экономическая ситуация в стране ужасная", – сказала она на Совбезе ООН, пишет УНИАН.

По ее словам, почти все 30 миллионов венесуэльцев страдают от гиперинфляции и обвала настоящих зарплат, нехватки пищи, медицинских средств и товаров первой необходимости.

Ди Карло также завила об ухудшении качества медицинского обслуживания и образовательных услуг, ухудшении функционирования основных объектов инфраструктуры и, в частности, водоснабжения, электроэнергии и транспортного обслуживания.

Ранее лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Главой парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо.

10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. На данный момент в столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.

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23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

В то же время в РФ признали майские выборы, а Мадуро – законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

В стране начались протесты.

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