Кризис в Венесуэле: Гуайдо тайно посещал США, Колумбию и Бразилию Сегодня, 09:23 712 Цей матеріал також доступний українською EPA Хуан Гуайдо EPA

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо тайно ездил в США, Колумбию и Бразилию, чтобы проинформировать руководство стран о стратегии по противостоянию Николасу Мадуро.



Об этом сообщает AP со ссылкой на партнеров Гуайдо, представителей латиноамериканских правительств, США и Канады.

Отмечается, что поездка состоялась в середине декабря.

Один из соратников Гуайдо, бывший мэр Каракаса Антонио Ледесма сообщил, что лидер рассказал чиновникам ряда стран о планируемых оппозицией массовых протестах 10 января против второй каденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

По словам неназванного дипломата одной из латиноамериканских стран Группы Лимы, в столице Колумбии Боготе Гуайдо лично заверял, что провозгласит себя президентом 23 января, в день антивоенного переворота 1958 года.

Как сообщил еще один лидер венесуэльской оппозиции, Гуайдо покинул Венесуэлу через неконтролируемый участок границы с Колумбией, поскольку пограничники иногда запрещают выезд оппозиционерам.



Отмечается, что решение лидера оппозиции бросить вызов действующей власти в Венесуэле стало возможным благодаря решительной поддержке со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Это также обеспечило поддержку со стороны консервативных правительств стран Латинской Америки, признавших Гуайдо в качестве временно исполняющего обязанности президента Венесуэлы.

Читайте также: Свергают диктатуру. Что происходит в Венесуэле, и как на это реагируют в мире

Напомним, в мае 2018 года Мадуро переизбрали на досрочных президентских выборах. Он занимал этот пост с 2013 года. Мировое сообщество заявило, что выборы прошли с нарушениями, и не соответствуют международным стандартам.

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Главой парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо.

10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. На данный момент в столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.

Читайте также: Хуан Гуайдо. Что известно о 35-летнем инженере, который бросил вызов президенту Венесуэлы

23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

В то же время, в РФ признали майские выборы, а Мадуро – законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

Читайте также: Совфед РФ прокомментировал информацию об отправке в Венесуэлу военных

