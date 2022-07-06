Политический скандал в Британии: еще один министр правительства Джонсона подал в отставку 6 июля, 12:31 Британский министр по делам семьи Уилл Куинс подал в отставку (Фото:Will Quince MP/Facebook)

В среду, 6 июля, министр по делам семьи в правительстве Великобритании Уилл Куинс подал в отставку.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

«С большой грустью и сожалением, сегодня утром я подал премьер-министру прошение об отставке. Я желаю своему преемнику всего хорошего — это лучшая работа в правительстве», — сказал он.

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Британский министр также добавил, что у него нет выбора.

Куинс стал третьим министром. который подал в отставку фоне нового скандала в британском правительстве.

На прошлой неделе Крис Пинчер подал в отставку с поста заместителя главного кнута из-за обвинений в том, что он пьяным домогался до двух мужчин в клубе в центре Лондона. В своем письме он заявил, что слишком много выпил и «поставил себя и других людей в неловкое положение».

Позже в таблоидах появились новые обвинения против Пинчера, в том числе о его поведении по отношению к двум депутатам-консерваторам. Сам он эти обвинения отрицал.

Незадолго до отставки двух министров Борис Джонсон сказал, что назначение Пинчера было ошибкой, и принес свои извинения.

Пресс-секретарь британского премьера подтвердил, что его информировали о жалобе на Пинчера в 2019 году, сообщает The Guardian. Несмотря на это, Пинчер был снова назначен на должность в феврале 2022 года. Представитель Даунинг-стрит предположил, что Джонсон мог забыть, что его информировали о жалобе, пишет Sky News. До этого на Даунинг-стрит говорили, что премьеру не было известно о конкретных обвинениях в отношении Пинчера.

6 июня Борис Джонсон получил вотум доверия от депутатов-консерваторов и сохранил свой пост. За премьера проголосовали 58,8% депутатов. Голосование проходило на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна.



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