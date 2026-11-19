Комментируя в эфире Radio NV события вокруг Конституционного трибунала Польши Бендик отметил, что правые силы попытались консолидироваться, чтобы оставить его под своим влиянием, однако опрос общественного мнения показал, что на самом деле поляки, особенно электорат правых сил, не интересуются этим делом.

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«Для них самое важное сейчас это система здравоохранения, которая почти не работает. Там очень плохая ситуация. Это стоимость жизни, господствует общий кризис в Европе, но также вопросы безопасности из-за войны. А судебная система далеко [сзади] в списке важных тем», — объяснил Бендик.

По его словам, когда политики правых партий поняли, что протесты возле Конституционного трибунала не обеспечат им большие политические дивиденды, они стали искать способ разрешить конфликт.

«Они преувеличили. Думали, что когда будут говорить, что это „госпереворот“, что это „Туск — диктатор“ и так далее, что это подогреет атмосферу. Но это не сработало. Общественные протесты против этого были небольшими. Я помню, что было в 2016 году. Тогда были протесты против Права и Справедливости, против Качиньского. Десятки тысяч человек выходили на улицы. Сейчас это не так серьезно. Эта тема не сработала, как мы видим, и они будут искать какое-нибудь решение. Но, вероятно, это не будет такой горячей точкой политического столкновения между политическими силами», — сказал польский журналист.

Политический кризис в Польше — главное

30 октября в Польше обострилось противостояние вокруг Конституционного трибунала. Тогда судья Анна Корвин-Пьотровская, присягу которой президент Навроцкий не принял, объявила об отстранении главы учреждения Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханского. Оппозиционная партия Право и справедливость (PiS) расценила эти действия как попытку государственного переворота.

Уже на следующий день президент Польши Кароль Навроцкий созвал срочные консультации с представителями парламентских фракций, чтобы найти выход из ситуации. Премьер-министр Дональд Туск назвал события вокруг Трибунала шагом к восстановлению верховенства права.

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На фоне обострения конфликта в Польше также инициировали процедуру выражения вотума недоверия правительству Дональда Туска.

3 ноября Навроцкий призвал премьер-министра Дональда Туска прекратить действия представителей правительства в здании Конституционного трибунала и урегулировать ситуацию до 11 ноября.