Кризис в Молдове. Перед зданиями госучреждений начали устанавливать палатки Сегодня, 02:45 Цей матеріал також доступний українською Noi. md Палатки возле здания Генпрокуратуры Noi. md

Вечером в субботу, 8 июня, перед зданиями государственных учреждений в столице Молдовы Кишиневе начали устанавливать палатки.

Об этом сообщает Укринформ.

В частности, палатки появились у здания Генеральной прокуратуры, МВД, парламента и правительства.

Участники протестной акции сообщили, что выступают против решений, которые принял парламент страны.

Напомним, что парламент Молдовы проголосовал за назначение премьер-министром страны представительницы партии Действие и справедливость Майи Санду.

В то же время, Конституционный суд Молдовы постановил, что парламент подлежит роспуску. Срок утверждения нового правительства избранным 24 февраля обновленным составом парламента истек в полночь 8 июня, заявили в суде.