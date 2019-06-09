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Кризис в Молдове. Перед зданиями госучреждений начали устанавливать палатки

Сегодня, 02:45
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Кризис в Молдове. Перед зданиями госучреждений начали устанавливать палатки - фото

Noi. md

Палатки возле здания Генпрокуратуры

Вечером в субботу, 8 июня, перед зданиями государственных учреждений в столице Молдовы Кишиневе начали устанавливать палатки.

Об этом сообщает Укринформ.

В частности, палатки появились у здания Генеральной прокуратуры, МВД, парламента и правительства.

Участники протестной акции сообщили, что выступают против решений, которые принял парламент страны.

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Напомним, что парламент Молдовы проголосовал за назначение премьер-министром страны представительницы партии Действие и справедливость Майи Санду.

В то же время, Конституционный суд Молдовы постановил, что парламент подлежит роспуску. Срок утверждения нового правительства избранным 24 февраля обновленным составом парламента истек в полночь 8 июня, заявили в суде.

Теги:   Молдова

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