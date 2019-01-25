Кризис Brexit. Королева Елизавета обратилась к британским политикам Вчера, 12:11 2810 Цей матеріал також доступний українською EPA Королева Елизавета II EPA

Королева Елизавета II обратилась к британским политикам в связи с кризисом вокруг выхода Великобритании из ЕС.

Во время выступления в Женском институте Норфолка королева упрекнула политиков за их противостояние в парламенте, хотя прямо не упомянула Brexit.

"Поскольку мы ищем новые ответы в современную эпоху, я, например, предпочитаю проверенные подходы, например, хорошо говорить друг о друге и уважать разные точки зрения; собраться вместе, чтобы найти общий язык; и никогда не упускать из виду общую картину", - цитирует Елизавету Reuters.

Букингемский дворец отказался от комментариев, но британские СМИ связали заявление королевы именно с Brexit.

15 января британский парламент не поддержал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Не исключена ситуация, что Британия выйдет из ЕС без сделки, проведет повторный референдум, вернется к переговорам с ЕС или проведет внеочередные всеобщие выборы.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что уже внес на рассмотрение парламента предложение о вотуме недоверия правительству Мэй.



Ранее лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по Brexit "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Британии из Евросоюза был запланирован на 29 марта 2019 года.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.