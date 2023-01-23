Труба не ко времени. Правительство отдаст приоритет новым энергетическим потокам — The Economist 23 января, 16:17 Эксклюзив NV Ветровые турбины на морской ветроэлектростанции Burbo Bank возле Нью-Брайтона, Великобритания (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Хэл Ходсон корреспондент спецпроектов The Economist рассказывает, что изменится в британской энергетической политике в 2023 году.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



У 2022 році британську політику визначала вартість енергії. Із відновленням попиту після пандемії ціни зросли, а потім нещадно злетіли вгору через вторгнення Росії в Україну. Під час змагання за посаду лідера Консервативної партії Ліз Трасс і Ріші Сунак сперечалися щодо рівня підтримки, який вони б надали британцям із їхніми рахунками за енергію, щоб ніхто не мусив обирати між харчами й теплом.

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Ця зима таки буде важкою і дорогою, та коли вона скінчиться, увага у 2023 році переключиться на розширення внутрішнього енергопостачання з метою не допустити підвищення цін. У стратегії уряду з енергетичної безпеки, опублікованій у 2022 році, представлено план побудови нової енергетичної інфраструктури на три наступних десятиліття — і саме у 2023 році все має початися.

До 2024 року належить визначити місце розташування нової атомної електростанції, однак зростання відсоткових ставок зробить такі проєкти більш дорогими. Вартість капіталу вже становить більш як половину вартості атомної електростанції Hinkley Point C, що будується в Сомерсеті. Ці витрати зростатимуть.

Британія також спиратиметься на свої успіхи у генерації електроенергії за допомогою прибережних вітротурбін. До 2030 року там планують збільшити потужність прибережного парку вітротурбін до 50 гігават. Такого обсягу енергії (коли дмуть вітри) вистачить, аби забезпечити кожну оселю у Британії. Щоб цього досягти, від березня 2023 року країна почне проводити щорічні аукціони (замість одного раз на два роки, як нині), де енергокомпанії змагатимуться за найкращу цінову пропозицію на встановлення й експлуатацію нових турбін для уряду. Також із 2023-го щороку розігруватимуться контракти у сфері сонячної енергетики, які досі пропонувалися лише на деяких аукціонах.

Відновлювана енергетика буде не єдиним елементом пазлу енергозапезпечення, що зросте. Протягом року триватиме розбудова нових родовищ нафти й газу, як-от Джекдо біля узбережжя Шотландії. Буріння перших свердловин у Джекдо має розпочатися у другій половині 2023 року. Газосховище Раф біля східного узбережжя Англії повернуть в експлуатацію після консервації у 2017 році. Там зберігатиметься достатньо природного газу, аби Британія могла пережити тижні обмеженого постачання.

Нові підприємства із видобутку нафти й газу необов’язково потягнуть за собою високі рівні викидів вуглецю. Компанія Shell, що розробляє родовище Джекдо, планує вловлювати діоксид вуглецю, що утворюється під час згоряння газу, і закачувати його назад до Північного моря у виснажене газове родовище під назвою Голденай. Уряд хоче, щоб нові поставки викопного палива здійснювалися за схожими схемами.

У 2023 році політика у Британії й надалі буде тісно переплетена із енергопостачанням. Уряд повинен буде долучитися до фінансування нових атомних електростанцій, якщо їх запустять. Лейбористська партія навіть обіцяла піти далі, якщо здобуде владу, і заснувати контрольовану державою енергетичну компанію — як у Франції. Обидві основні партії погоджуються з необхідністю багато витрачати, аби створити енергетичну систему, що буде менш вразливою до світових потрясінь.

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