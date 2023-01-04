Под политическим артобстрелом. Сколько еще Кристине Ламбрехт продержится во главе Минобороны Германии — DW 4 января, 16:45 партнерство с DW Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Фото:Valeria Mangelli/Zuma/IMAGO)

В Берлине делают ставки: когда Кристине Ламбрехт уволят с поста главы Министерства обороны? Поводом для слухов стало неудачное новогоднее видео, но на самом деле причин больше и они серьезнее, пишет DW.

«Посеред Європи вирує війна», — з трагізмом у голосі констатує міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під гуркіт канонади. Якщо не дивитися на екран, можна подумати, що міністерка перебуває десь на передовій на сході України під артобстрілом. Насправді Ламбрехт записала це відео на телефон у центрі Берліна, у новорічну ніч, під шумове тло святкового феєрверку.

Війна та особисті враження міністерки оборони

Багато хто в політичному Берліні вважає новорічне звернення міністерки оборони Німеччини щонайменше недоречним. Причому, не лише за формою, а й за змістом.

Замість того, щоб хоча б згадати про поневіряння і мужність українців при відбитті російської агресії, Ламбрехт почала розмірковувати про пов’язані з цією війною її особисті «особливі враження» і «численні зустрічі з цікавими, чудовими людьми», за що вона каже «сердечне спасибі».

Заступник голови парламентської фракції опозиційних консерваторів Йоганн Вадепуль заявив, що ролик в Instagram — очевидний доказ невідповідності Ламбрехт обійманій посаді: «Відео чітко показує, що вона не на своєму місці в тому відомстві, яке має центральне значення в той час, коли в Європі точиться війна».

«Кожна додаткова хвилина, протягом якої федеральний канцлер продовжує триматися за цю міністерку, підриваючи цим авторитет нашої країни, йде на його рахунок», — написала раніше в Twitter депутатка від Християнсько-демократичного союзу (ХДС), експертка з питань оборони Серап Ґюлер.

Але й представники правлячих партій не стали горою за свою міністерку оборони. Речниця канцлера Крістіане Гоффманн на першій у новому році урядовій пресконференції лише сухо відзначила, що не «бачить підстав це оцінювати». Глава уряду Олаф Шольц цього разу явно не захотів скористатися можливістю вкотре підтвердити свою повну довіру голові військового відомства.

І навіть прессекретар самого Міністерства оборони Арне Коллатц постарався відсторонитися від скандального відео, заявивши, що воно суто приватне, що ресурси Міноборони при його виробництві задіяні не були.

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Проблема Бундесверу: мало генералів-жінок?

А втім, християнський демократ Родеріх Кізеветтер, сам у минулому військовий, закликає не зациклюватися на невдалому відео, а звернути увагу на оснащення та становище Бундесверу в цілому, на проблеми з бойовою технікою.

Справді так. Багато хто в Берліні сумнівається, що Крістіне Ламбрехт справляється з покладеними на неї обов’язками. Міністеркою оборони вона — юристка за освітою — взагалі стала, швидше, випадково: канцлеру, який обіцяв гендерну рівність у формованому ним уряді, потрібна була неодмінно жінка на чолі Міноборони. Ось Ламбрехт і підвернулась.

Було це у грудні 2021 року, коли Росія вже стягувала війська до кордонів України і в повітрі дедалі виразніше пахло війною. Ламбрехт, однак, почала не з модернізації збройних сил, а з полювання на правих радикалів у лавах Бундесверу. Ще її дуже непокоїло невисока кількість німецьких генералів жіночої статі. На допомогу Україні вона тоді щедро пообіцяла відправити 5000 касок, що київський мер Віталій Кличко назвав свого часу «абсолютно сміховинним».

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Зміна епох та 100 мільярдів євро для Бундесверу

Але і після початку війни, після проголошеної канцлером зміни епох та виділення на потреби Бундесверу небачених досі додаткових 100 мільярдів євро, політика міністерки оборони продовжувала викликати подив. Раз у раз з’являлися повідомлення про затримки з вини Міноборони з постачанням німецьких озброєнь Україні.

Крістіне Ламбрехт (друга праворуч) та Олексій Резніков в Одесі на тлі німецької зенітної самохідки Gepard, 1 жовтня 2022 року / Фото: Jörg Blank/dpa/picture alliance

Так, свого часу Ламбрехт начебто склала список військового спорядження, яким Бундесвер міг швидко поділитися із ЗСУ, але не повідомила про нього міністру оборони України Олексію Резнікову. У Києві дізналися про існування списку лише завдяки братові Віталія Кличка Володимиру, який порушив цю тему під час поїздки до Берліна.

Від згаданих 100 мільярдів, підрахували німецькі ЗМІ, внаслідок інфляції вже залишилося лише 83 мільярди, але поки що конкретно заплановано виділення ледь десяти мільярдів. Левова частка передбачена на закупівлю замість застарілих німецьких винищувачів-бомбардувальників Tornado американських F-35. Але ще належить до 2026 року відповідним чином перебудувати під нові літаки авіабазу в Бюхелі, де, як вважається, складовані американські атомні боєголовки, доставляти які до цілі, у разі чого, повинні будуть німецькі пілоти. Без відповідної інфраструктури на авіабазі американці своїх літаків Німеччині не передадуть.

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Про ППО Patriot та БМП Puma

Наприкінці листопада — після падіння, ймовірно, української протиповітряної ракети в Польщі — Ламбрехт в інтерв'ю газеті Rheinische Post розповіла про плани передати Варшаві одну з німецьких батарей ППО Patriot. Через кілька тижнів стало відомо, що робити цього вона не мала, оскільки поляки просили Міноборони ФРН зберегти план у таємниці. На помсту Варшава запропонувала передати згадану батарею безпосередньо українцям, що викликало чергову напругу у відносинах Німеччини як з Польщею, так і з Україною.

Нарешті, в ході навчань з використанням новітніх БМП Puma вийшли з ладу всі 18 машин, що брали в них участь. А ця техніка призначалася для натовських сил швидкого розгортання, командування якими у 2023 році перейшло до Німеччини. Замість нових БМП німецький контингент у 8000 військовослужбовців довелося знову пересаджувати на БМП Marder.

Зараз 17 з 18 Puma, що зламалися, повідомляє завод-виробник, знову на ходу, але Міноборони так досі і не опублікувало обіцяний ще до кінця минулого року звіт про причини виходу з ладу нової бойової техніки. Натомість на сайті міністерства 29 грудня з’явився звіт про його політику сталого розвитку у 2022 році (Nachhaltigkeitsbericht 2022).

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Міністерство оборони довкілля

Зі звіту на 67 сторінках можна дізнатися, що до кінця 2024 року електропостачання всіх казарм та місць дислокації збройних сил Німеччини буде на 100 відсотків здійснюватися за рахунок відновлюваних джерел енергії, що в автопарку Бундесверу вже є 569 електромобілів, а кількість пунктів підживлення, яких зараз щонайбільше 340, буде до 2025 року збільшено на 2700 одиниць.

Крім того, у берлінській філії Міноборони є шість службових велосипедів, а в боннській — цілих 16, включаючи чотири електровелосипеди. Про увагу, яку Міноборони приділяє охороні довкілля, повинні, зважаючи на все, свідчити і дані про витрату паперу. Його витрата з 2017 року зменшилась: з 1694 сторінок на рік на одного військовослужбовця до 1240.