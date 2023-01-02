В Германии скандал из-за видео министра обороны о войне в Украине на фоне фейерверков 2 января, 19:38 Новогоднее видео Кристин Ламбрехт (Фото:скриншот / christine.lambrecht / Instagram)

В Германии раскритиковали новогоднее обращение министра обороны Кристин Ламбрехт, в котором она размышляла о полномасштабной войне в Украине на фоне фейерверков. Об этом сообщает The Guardian.

Короткое обращение было опубликовано в Instagram министра. На видео Ламбрехт стоит на улице Берлина во время новогодних празднований и говорит, что «бушующая в центре Европы война» вызвала у нее «много особых переживаний» и привела ко «множеству встреч с великими и интересными людьми», не упоминая Украину и жертв российской агрессии.



Видео дня

Немецкая газета Tagesspiegel опубликовала комментарий с заголовком «Ламбрехт больше не может быть министром», в котором сказано, что по речи министра можно подумать, как будто полномасштабное вторжение России в Украину для нее «в первую очередь увлекательный профессиональный опыт».

Таблоид Bild в своем комментарии написал, что видео Ламбрехт «посрамило» Германию, и тоже призвал к ее отставке, а журнал Spiegel назвал обращение «неуместным и неловким». Spiegel также отмечает, что ранее Ламбрехт критиковали за выход из строя немецких БМП Puma, а скандал с видео, «вероятно, обострит вопрос о том, подходит ли она на пост министра».

Представитель Минобороны Германии во время пресс-конференции отказался комментировать «частное видео» главы ведомства и заявил, что к его созданию не причастны «официальные ресурсы».



Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что продолжит поддерживать Украину в 2023 году, и подчеркнул, что украинцы мужественно защищают свою страну.