В Аргентине на вице-президента совершили покушение. Мужчина направил в лицо пистолет, но не выстрелил 2 сентября, 11:28 Кристина Фернандес де Киршнер (Фото:REUTERS/Mariana Nedelcu)

В Буэнос-Айресе на вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер совершили покушение. Мужчину, который направил пистолет ей в лицо, задержали.

Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел около 21:00 в четверг, 1 сентября, возле дома де Киршнер. Там проходил митинг ее сторонников, протестовавших против обвинений в коррупции, выдвинутых против вице-президента в суде.

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Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

На снятых кадрах видно, как мужчина проталкивается сквозь толпу, подносит пистолет к лицу де Киршнер, пытается выстрелить, но пистолет не делает этого. Тем временем вице-президент сгорбившись закрывает ладонями лицо.

По данным аргентинских СМИ, нападающим оказался 35-летний бразилец, которого задержали на месте. Его мотивы пока не известны. По словам де Киршнер, в огнестрельном оружии было пять пуль, его должны исследовать.

Фото: TV PUBLICA ARGENTINA/via Reuters TV/Handout via REUTERS

Фернандес де Киршнер — влиятельная и противоречивая фигура в Аргентине, которую обвиняют в коррупции. В течение двух президентских сроков в 2007—2015 годах она «предпочитала строительную фирму своего близкого союзника по дорожным контрактам» в родной провинции Санта-Крус. На фоне этого в Аргентине значительно вырос уровень вербального насилия. Некоторые экстремистские политики даже призвали вернуть смертную казнь.

На прошлой неделе прокурор требовал для политика 12 лет лишения свободы, если ее признают виновной — это стало причиной массовых протестов по всей Аргентине. Де Киршнер называет обвинения политически мотивированными.

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