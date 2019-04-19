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Криминалисты уточнили информацию о причинах пожара в соборе Нотр-Дам

Сегодня, 05:28
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Криминалисты уточнили информацию о причинах пожара в соборе Нотр-Дам - фото

Michel Euler/Pool via Reuters

Собор Парижской Богоматери

Криминалисты прокуратуры Парижа сообщили, что рассматривают короткое замыкание не единственной версией пожара в соборе Парижской Богоматери.

Об этом сообщает CNN.

В то же время, по данным телеканала, в прокуратуре в данный момент не считают, что поджог мог быть умышленным.

Ранее сообщалось, что следователи назвали короткое замыкание причиной пожара в соборе Нотр-Дам.

Напомним, что 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Пожар в соборе удалось потушитьутром 16 апреля.

Спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. По данным властей, "самые ценные сокровища", которые хранились в соборе,уцелели.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет.

В рамках кампании по сбору средств на восстановление собора во Франции пообещали выделить 1 млрд евро, в том числе 500 млн евро передадут владельцы французских бизнес-империй Kering, LVMH и L’Oreal.

Теги:   Париж Франция собор Нотр-Дам Собор Парижской Богоматери

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