Криминалисты уточнили информацию о причинах пожара в соборе Нотр-Дам
Криминалисты прокуратуры Парижа сообщили, что рассматривают короткое замыкание не единственной версией пожара в соборе Парижской Богоматери.
Об этом сообщает CNN.
В то же время, по данным телеканала, в прокуратуре в данный момент не считают, что поджог мог быть умышленным.
Ранее сообщалось, что следователи назвали короткое замыкание причиной пожара в соборе Нотр-Дам.
Напомним, что 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Пожар в соборе удалось потушитьутром 16 апреля.
Спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. По данным властей, "самые ценные сокровища", которые хранились в соборе,уцелели.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет.
В рамках кампании по сбору средств на восстановление собора во Франции пообещали выделить 1 млрд евро, в том числе 500 млн евро передадут владельцы французских бизнес-империй Kering, LVMH и L’Oreal.