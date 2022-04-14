Появилось видео горящего российского крейсера Москва после ракетного удара ВСУ 14 апреля, 13:39 Цей матеріал також доступний українською По флагману Черноморского флота РФ ударил украинский ракетный комплекс Нептун (Фото:Скриншот Anadolu)

В Сети обнародовали видео с горящим крейсером Москва, который является флагманом Черноморского флота РФ.

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Соответствующие кадры были опубликованы в четверг, 14 апреля, турецким новостным агентством Anadolu.

На видео видно, что в результате удара ВСУ, нанесенного украинским ракетным комплексом Нептун произошло масштабное возгорание и палуба крейсера объята пламенем, а в небо поднимается огромный столб дыма.

Видео дня

Флагман флота РФ крейсер "Москва" (экипаж ~500), который убивал людей в Грузии, Сирии и Украине был поражен украинской ракетой "Нептун". После попадания и возгорания сдетонировал боекомплект.



Крейсер затонул. Тонущих моряков (~150) спасли турки, остальные, скорее всего, погибли pic.twitter.com/6IlCHcwKUJ — Прямой Демократор (@grtw3000) April 14, 2022

Информации о потерях российской стороны на данное время нет.

В Минобороны РФ заявили, что экипаж судна уже эвакуирован.

«В результате пожара на ракетном крейсере сдетонировал боезапас, корабль получил серьезные повреждения», — говорится в сообщении ведомства.

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