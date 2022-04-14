Появилось видео горящего российского крейсера Москва после ракетного удара ВСУ
По флагману Черноморского флота РФ ударил украинский ракетный комплекс Нептун (Фото:Скриншот Anadolu)
В Сети обнародовали видео с горящим крейсером Москва, который является флагманом Черноморского флота РФ.
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Соответствующие кадры были опубликованы в четверг, 14 апреля, турецким новостным агентством Anadolu.
На видео видно, что в результате удара ВСУ, нанесенного украинским ракетным комплексом Нептун произошло масштабное возгорание и палуба крейсера объята пламенем, а в небо поднимается огромный столб дыма.
Информации о потерях российской стороны на данное время нет.
В Минобороны РФ заявили, что экипаж судна уже эвакуирован.
«В результате пожара на ракетном крейсере сдетонировал боезапас, корабль получил серьезные повреждения», — говорится в сообщении ведомства.
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