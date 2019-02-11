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Кремлевский куратор "Л/ДНР" Сурков назвал "основные модели русского государства". В них после Ленина идет Путин

11 февраля, 11:14
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EPA

Владимир Путин и Владислав Сурков

Помощник президента РФ Владислав Сурков представил свою версию "основных моделей русского государства", в которых "эпоха" главы Кремля Владимира Путина идет следом за "эпохой" лидеров большевиков Владимира Ленина.

Свое мнение помощник Путина и куратор террористов "Л/ДНР" выразил в статье для российского издания Независимая газета.

"Русской истории известны, таким образом, четыре основные модели государства, которые условно могут быть названы именами их создателей: государство Ивана Третьего (Великое княжество/Царство Московское и всей Руси, XV–XVII века); государство Петра Великого (Российская империя, XVIII–XIX века); государство Ленина (Советский Союз, ХХ век); государство Путина (Российская Федерация, XXI век)", - написал Сурков.

Также кремлевский служащий считает, что "политическая машина Путина только набирает обороты", а "выход ее на полную мощность далеко впереди".

"Через много лет Россия все еще будет государством Путина", - пишет Сурков.

Напомним, 13 июня 2018 года Владимир Путин своим указом вновь назначил Владислава Суркова помощником главы государства.

До своего переназначения Сурков отвечал за формирование политики в отношении Украины и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией. Чиновника также называли "архитектором" войны на Донбассе и главным идеологом создания террористических образований "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины.

После переназначения на должность Сурков продолжит заниматься кураторством со стороны Кремля террористических организаций на оккупированной территории Донбасса.

Теги:   Россия Владимир Путин Владислав Сурков

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