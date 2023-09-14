«Очень тревожит общество». Кремлевским пропагандистам запретили упоминать о мобилизации — росСМИ 14 сентября, 16:32 Накануне так называемых «президентских выборов» в РФ в 2024 году такая «тревожность» Кремлю не нужна (Фото:Минобороны РФ)

Российские пропагандистские СМИ получили от администрации диктатора Владимира Путина «настоятельную просьбу» как можно меньше освещать слухи о второй волне мобилизации.

Об этом сообщает российский ресурс Meduza со ссылкой на источники в пропагандистских изданиях и в Кремле.

Пропагандистов, по данным СМИ, попросили не публиковать даже официальные опровержения слухов о мобилизации.

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По словам источника из неназванного провластного таблоида, комментарии о мобилизации в РФ набирают большое количество просмотров и многие люди узнают о так называемых «фейках» именно из них.

«А как у нас (в России — ред.) считается — если власть что-то опровергает, значит, точно будет», — сказал он.

Вместо новостей с комментариями о возможной мобилизации в Кремле предложили пропагандистам сделать упор на публикации о наборе контрактников, который якобы идет «очень успешно».

Источник, близкий к администрации российского диктатора, объяснил такую рекомендацию тем, что само упоминание о мобилизации «очень тревожит общество».

«Проще об этой теме как можно меньше говорить, триггеров меньше», — заявил он.

Источник добавил, что накануне так называемых «президентских выборов» в РФ в 2024 году такая «тревожность» Кремлю не нужна, поскольку «она влияет на настроения людей, у части из них она может перерасти в протестные настроения».

«Такие будут голосовать против (Путина — ред.) или не пойдут на выборы», — говорит источник.

11 сентября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в России и временно оккупированных территориях в ближайшее время начнется массовая принудительная мобилизация населения из-за больших потерь РФ на фронте. Ее показатели могут составить от 400 до 700 тысяч человек.

25 июля в России внесли поправки в закон о повышении призывного возраста. Отныне в стране-агрессоре к службе будут призывать мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.