Попытка свалить все на Путина. На что рассчитана статья о «соглашении» Козака с Украиной — объясняет политолог 16 сентября, 22:03 Эксклюзив НВ Дмитрий Козак (Фото:Совет Федерации/www.flickr.com)

Статья о том, что бывший куратор оккупированного Донбасса Дмитрий Козак в начале полномасштабного вторжения достиг соглашения с Украиной — попытка перевести вину исключительно на Путина, как авантюриста, рассказал Радио НВ Олег Саакян, политолог.

— Как вы видите, учитывая, как разворачивались события во время широкомасштабного вторжения и перед ним, действительно ли Козак и, видимо, его визави Андрей Ермак тогда достигли определенного соглашения, в котором Украина отказалась от вступления в НАТО?

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— Я бы не исключал того, что это может иметь место, потому что понимаем, в какой ситуации тогда находились Россия, Украина, мир. Помним, что Украине в течение месяцев отказывали в поставках оружия на украинские запросы, вводить санкции предварительно по России не собирались, хотя все время говорили о том, что нападение произойдет. Украина находилась в ситуации, когда весь мир не верил, что она вообще может сопротивляться.

И вполне вероятно, что в некоторых переговорах с Россией Украина могла рассматривать для себя возможности пойти на какие-то уступки. Вопросы НАТО можно даже посмотреть как по медиа и по коммуникациям власти, очевидно как минимум по нему снижались ожидания в обществе и «прощупывались», украинское общество примет или нет возможность отказа от вступления в НАТО в определенной временной перспективе, если будут достигнуты договоренности или что-то другое. .

Другое дело, надо понимать, что в том контексте рассмотрение таких вариантов было призвано или спровоцировано затруднительной ситуацией в сфере безопасности. После агрессии Российской Федерации понятно, что никаких разговоров об этом не могло быть, мы видим четкую позицию украинских властей, что по вопросу НАТО никто никуда не будет двигаться ни в сторону, ни на йоту от курса, записанного в Конституции Украины — вступления в Североатлантический Альянс.

Другое дело, что вообще эта статья в Reuters сейчас больше напоминает информационную спецоперацию, потому что с одной стороны размывается источник и версии, мы видим, что это вроде бы три источника, каждый из них дает якобы одну и ту же информацию, но с разными временными рамками, с разными неточностями, чтобы нельзя было точно сказать, как произошло и кто же сливал информацию.

И поставить вопрос ребром перед Песковым или другим, что вот, смотрите, в тот день, в такое время, в том-то кабинете была передана информация. Нет, тут якобы одна бабушка сказала, прямо из трех разных источников.

Во-вторых, что делается этим? Вся ответственность вешается на Путина. Вроде бы вообще-то российские власти действовали рационально, а вот сам Путин в последний момент решил взять и пойти на авантюру, то есть авантюрист в этом случае Путин, а не российские элиты. Вот даже Козак, один из ястребов, и тот видите как рационально действовал. Третий момент — рационализация того, что якобы российские требования имели под собой рациональную основу.

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