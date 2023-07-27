«Нацисты-сатанисты» и «спаситель Путин». Кремль разослал своим пропагандистам методичку на День Крещения Руси — Meduza 27 июля, 23:00 Издание Meduza сообщает о том, какие темы Кремль требует осветить в «методичках» для российских пропагандистов и провластных лидеров мнений на День Крещения Руси. (Фото:Sputnik/Alexander Demyanchuk/Pool via REUTERS)

Российские пропагандистские и провластные спикеры получили от Кремля «методичку» от администрации президента РФ, как нужно освещать годовщину Крещения Руси, сообщает Meduza после получения такого документа и общения с источником в Кремле.

Медиа ознакомилось с рекомендациями для пропагандистов и провластных спикеров, указав на такие ключевые рекомендации:

Следует называть День Крещения Руси « ключевым поворотом российской истории» и «точкой становления государственности» РФ. Пропагандисты должны подчеркнуть, что именно « общая вера» позволила « восточнославянским племенам» стать « единым народом»;

ключевым поворотом российской истории» и «точкой становления государственности» РФ. Пропагандисты должны подчеркнуть, что именно общая вера» позволила восточнославянским племенам» стать единым народом»; Обратить внимание на «противников России», которые якобы боролись с православием, в частности — в Украине, Беларуси и Польше;

Относительно Польши есть следующая рекомендация, которую нужно озвучить: «Польские короли насаждали католицизм и униатство на оккупированных исконно русских территориях, чтобы раздробить народ и подчинить его себе»;

Осветить вопрос о территориальных претензиях к Польше, о которых заявил российский диктатор Владимир Путин и добавить его выступление: «Именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так, западные территории нынешней Польши — подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве забыли об этом? Мы напомним» ( правда, российский тиран умолчал исторически свершившийся факт причастности СССР и нацистской Германии к развалу Польши в 1939 году — ред.);

правда, российский тиран умолчал исторически свершившийся факт причастности СССР и нацистской Германии к развалу Польши в 1939 году — ред.); Обязательно « агрессивнее» относиться к Украине. Пропагандистов призывают называть официальный Киев « вероотступническим режимом», который борется против Украинской православной церкви ( Московского патриархата — ред.), чтобы « уничтожить духовные связи братских народов»;

агрессивнее» относиться к Украине. Пропагандистов призывают называть официальный Киев вероотступническим режимом», который борется против Украинской православной церкви Московского патриархата — ред.), чтобы уничтожить духовные связи братских народов»; Авторы методички предлагают навязывать россиянам мнение, что якобы Путин « вернул России миссию защитницы православной веры», а в личную заслугу российскому диктатору ставится « поддержка возрождения православия» и «реставрация церквей» в России.

Журналисты также приводят цитату из методички для пропагандистов относительно пункта об отношениях с Украиной, которая наполнена отборными пропагандистскими штампами:

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«Сегодня наша страна борется с новым сатанинским режимом. Киевский режим целенаправленно уничтожает православие на территории Украины, оказывая прямое давление на священников и отбирая церкви. Нацистские сатанисты укрепились в святом русском городе Киеве, где Русь приняла крещение. Россия встала на защиту православной веры и громит на фронтах неонацистов, поклоняющихся оккультным идеям Гитлера и Бандеры».

Источник Медузы в кремлевских кругах отметил, что это не случайность и количество подобных упоминаний Путина в пропаганде будет только расти в рамках подготовки к президентским выборам 2024 года.

«Это нужно для избирательных кампаний. Президента будут связывать с каждым событием. Чтобы его имя всегда звучало», — заявил анонимный спикер.