Кремль ведет новую холодную войну против Запада уже 14 лет - Хербст Сегодня, 17:37 105 Цей матеріал також доступний українською Экс-посол Украины в США Джон Хербст

Бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил, что Кремль ведет новую холодную войну против Запада, в частности Соединенных Штатов, уже 12-14 лет.

"Кремль ведет холодную войну против Запада, против США уже 12-14 лет. Их риторика - это риторика войны. Они описывают Запад (и особенно Америку) в черных красках. И когда мы начинаем говорить об их политике трезво, но точно, они кричат, что мы начинаем холодную войну. На самом деле, они сами это начали давно", - сказал он в эфире Радио НВ.

Хербст подчеркнул, что Россия на протяжении нескольких лет нарушает договор о ракетах малой и средней дальности, который запрещает РФ иметь и вести разработку соответствующего вооружения.

Напомним, что ранее экс-посол США в Украине Джон Хербст заявил, что "слабость кремлевской позиции" заключается в том, что "российский народ не поддерживает" войну в Украине, из-за чего власти РФ вынуждены скрывать факты своей агрессии.

Также дипломат отмечал, что странам Запада следует расширить санкции против России и изменить общий подход к внедрению ограничительных мер.