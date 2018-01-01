Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Андрей Смирнов
Человек в одеяле идет в президенты
Петр Олещук
Отрыв Зеленского, или Уроки недалекого прошлого
Мелинда Хэринг
Новые политики уже есть. Но что это меняет?
Кирилл Говорун
Что происходит с украинской церковью?

Кремль ведет новую холодную войну против Запада уже 14 лет - Хербст

Сегодня, 17:37
105
Цей матеріал також доступний українською

Экс-посол Украины в США Джон Хербст

Бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил, что Кремль ведет новую холодную войну против Запада, в частности Соединенных Штатов, уже 12-14 лет.

"Кремль ведет холодную войну против Запада, против США уже 12-14 лет. Их риторика - это риторика войны. Они описывают Запад (и особенно Америку) в черных красках. И когда мы начинаем говорить об их политике трезво, но точно, они кричат, что мы начинаем холодную войну. На самом деле, они сами это начали давно", - сказал он в эфире Радио НВ.

Хербст подчеркнул, что Россия на протяжении нескольких лет нарушает договор о ракетах малой и средней дальности, который запрещает РФ иметь и вести разработку соответствующего вооружения.

Напомним, что ранее экс-посол США в Украине Джон Хербст заявил, что "слабость кремлевской позиции" заключается в том, что "российский народ не поддерживает" войну в Украине, из-за чего власти РФ вынуждены скрывать факты своей агрессии.

Также дипломат отмечал, что странам Запада следует расширить санкции против России и изменить общий подход к внедрению ограничительных мер. 

Теги:   Радио НВ Джон Хербст Запад Холодная война Кремль США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Сегодня, 12:15

article_img
Партийный суд над Мэй. Как пройдет вотум недоверия премьеру Британии и какими будут последствия

Читайте также

Украина

Сегодня, 11:17

article_img
Мир и Украина в 2019 году. Что изменится уже завтра
Кино

Сегодня, 04:46

article_img
Умер сценарист популярного сериала Баффи-истребительница вампиров
Страны

Сегодня, 02:43

article_img
Порноактрису Сторми Дэниелс обязали выплатить $293 тысячи Трампу

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться