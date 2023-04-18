«Сценарий уже подготовлен». Кремль «поправит» Пригожина достаточно суровым способом — Новичком или автокатастрофой — Кошель 18 апреля, 20:47 NV Премиум Владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин «сошел с рельсов», играя в политические игры, считает политолог Алексей Кошель.

Он убежден, что кремлевские власти уже подготовили сценарий и «поправят» его достаточно строгим способом — либо Новичком, либо автокатастрофой.

Подробнее ситуацию вокруг Пригожина Кошель описал в эфире Radio NV.

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— Начнем с признаний «вагнеровцев». Они рассказали, что убивали детей, казнили гражданское население, а еще о подрыве ямы, в которой сидели около 50 украинских защитников. Сознаются в военных преступлениях. Зачем это публикуется сейчас, когда это выглядит как устрашение?

— Во всех процессах я всегда обращаю внимание на человеческий фактор. Если мы посмотрим на последние действия Пригожина, то увидим, что у человека просто срыв. Простите, что я его назвал человеком, его так называть нельзя. У него просто срыв. Поэтому он делает очень много алогичных вещей — публичная критика власти, военного руководства. Это, кажется, то, что невозможно в сегодняшней России, потому что за такие действия будет не просто ответственность, а физическое уничтожение.