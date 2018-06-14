Кремль: Сурков продолжит курировать оккупированный Донбасс в администрации Путина

Владислав Сурков, который накануне был переназначен на должность помощника президента РФ Владимира Путина, продолжит курировать оккупированный Донбасс.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин своим указом снова назначил Владислава Суркова помощником главы государства.

Сурков отвечал за формирование политики в отношении Украины и сотрудничестве с Абхазией и Южной Осетией. Чиновника также называли "архитектором" войны на Донбассе и главным идеологом создания террористических образований "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины.

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В феврале-марте 2014 году Россия после падения в Украине режима президента Виктора Януковича провела спецоперацию по аннексии Крыма, инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой области и пошла на прямое военное вторжение в августе 2014 и феврале 2015 года.

Россия продолжает подпитывать войну в Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию в составе кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов, создав "ДНР" и "ЛНР".

В результате российской агрессии погибли более 10 тысяч украинцев, больше 20 тысяч получили ранения, 1,8 миллиона украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Кроме того, Украина из-за агрессии России потеряла более 16% ВВП.