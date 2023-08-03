Кремль сохранил схему финансирования операций ЧВК Вагнера в Африке через госконтракты — СМИ 3 августа, 14:37 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

За месяц после неудачного бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, связанные с ним компании заключили госконтрактов не менее чем на 2 миллиарда рублей (600 млрд грн). Это может свидетельствовать о том, что Кремль сохранил схему финансирования операций ЧВК Вагнера в Африке.

Об этом сообщает российское издание Агентство, которое проанализировало данные сайта госзакупок РФ.

Агентство проанализировало госзакупки, в которых участвовали 17 компаний, которые ранее связывались с Пригожиным.

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По данным издания, самые крупные подряды за последний месяц фирмы Пригожина получили на организацию горячего питания школьников в городах Московской области.

Сообщается, что администрация города Мытищи заплатит 705 миллионов рублей (211 млн грн) компании Социальное питание Центр, администрация Красногорска — 935 млн рублей (280,5 млн грн) компании Продфудсервис.

«Это свидетельствует о том, что группе компаний Пригожина удалось сохранить двух крупных государственных заказчиков в Подмосковье», — говорится в расследовании Агентства.

Сообщается, что также с фирмами Пригожина продолжил сотрудничать государственный детский лагерь Артек — за питание детей в 2023 году он заплатит 260 миллионов рублей (78 млн грн) комбинату дошкольного питания.

Агенство отмечает, что после неудачного мятежа в июне среди госзаказчиков услуг питания у компаний главы «вагнеровцев» оказались также несколько больниц Москвы и Московской области. Контракты заключались также с фирмами Руссоцкапитал и АВК.

Издание сообщило, что все проанализированные контракты заключены с гражданскими госучреждениями, однако информацией о госконтрактах на питание военных на сайте госзакупок ознакомиться невозможно, поскольку они засекречены. О том, что структуры Пригожина снабжают военных питанием, ранее говорил он сам, а также российский диктатор Владимир Путин.

«Продолжение работы госзаказчиков с компаниями, связанными с Пригожиным, может свидетельствовать о том, что государство сохранило схему финансирования операций ЧВК Вагнера в Африке через госконтракты», — отметили в расследовании.

То, что такая схема существует, признавал сам Пригожин в письме к Шойгу, опубликованного его пресс-службой 10 июня.

Как писал главарь ЧВК Вагнера, пророссийские проекты в Африке, Сирии и других арабских странах финансируются через госконтракты для группы компаний, которой управляет Конкорд.

Он уверял, что с 2006 года через них прошло 147 млрд рублей (44,1 млрд грн.).

После бунта «вагнеровцев» Путин признал, что власть финансировала ЧВК в том числе через госконтракты на питание военнослужащих. Таким образом ЧВК только за один год заработала около 80 миллиардов рублей (24 млрд грн.).

Всего с 2014 года до конца 2022 года связанные с Пригожиным фирмы, согласно подсчетам газеты The Wall Street Journal, получили в России госконтрактов более чем на 5 млрд. долларов. Телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы Вести недели на пропагандистском телеканале Россия 1 называл еще большую сумму госконтрактов, полученных фирмами Пригожина — 1,7 трлн рублей (510 млрд грн.).

После бунта Пригожина агентство Bloomberg писало, что главарь «вагнеровцев» сохранит часть операций в Африке.

3 июня сообщалось, что самолет Пригожина прилетел в Беларусь.

Ранее прилеты Пригожина в Беларусь фиксировали 27 июня, 1 июля и 11 июля, когда главарь террористов, предположительно, ночевал в палаточном лагере под Осиповичами.

В начале июля белорусский диктатор Александр Лукашенко говорил, что Пригожин в Санкт-Петербурге. В Кремле заявляли, что Путин встречался с ним и командирами ЧВК Вагнер после бунта — 29 июня.