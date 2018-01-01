Кремль сделает все, чтобы американцы не узнали, какого кандидата на будущих выборах поддерживает РФ - экс-заместитель главы Госдепа Сегодня, 11:09 56 Цей матеріал також доступний українською Иллюстративное фото Фото: George M. Groutas via Flickr

Хакеры и "боты", работающие на Кремль, готовы сделать все, чтобы посеять неуверенность в том, какого именно кандидата на пост будущего президента Америки поддерживает Россия, сообщил экс-заместитель госсекретаря США Дэвид Крамер в интервью Радио НВ.

"Ясно, что агенты Кремля готовы сделать все, что они сочтут нужным; все, что необходимо для того, чтобы посеять неуверенность, чтобы посеять разлад, в частности в том, какого именно кандидата поддерживает Кремль", - рассказал он.

По словам Крамера, Соединенные Штаты пока что "сделали недостаточно" для того, чтобы избежать будущих возможных хакерских атак с целью вмешательства в выборы со стороны РФ.

"Сейчас американский Конгресс осуществляет определенное давление на компании, владеющие социальными сетями, социальными платформами ради того, чтобы они обеспечили большую прозрачность того, кто именно стоит за тем или иным аккаунтом. Американские выборы обычно проходят на уровне штатов, поэтому где еще у нас есть потребность в дополнительных действиях - это лучшая координация между различными штатами", - добавил бывший заместитель главы Госдепа.

Напомним, что в ноябре была совершена хакерская атака против правительственных учреждений США, бизнеса и исследовательских организаций, за которой, по мнению экспертов компаний FireEye Inc. и CrowdStrike, стоят связанные с российским правительством хакеры.

По данным специалистов, под угрозой оказались военные ведомства, правоохранительные органы, подрядчики по оборонным заказам, медиакомпании и фармацевтические фирмы.