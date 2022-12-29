Как правительство России самостоятельно усиливает действие западных санкций — эксперт 29 декабря, 09:37 Рынок в российском Омске (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Запад недостаточно оказывает давление на экономический потенциал России, однако объявленная Кремлем мобилизация и репрессии против среднего класса усиливают эффект санкций. Об этом говорится в колонке директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского.



По словам эксперта, такие страны, как Франция и Германия, все еще не могут отказаться от видения России как огромного рынка, где можно получать хорошие прибыли. В целом, санкционное давление Запада пока не сыграло роль разрушительного фактора, поскольку недостаточно механизмов контроля за их соблюдением и Москва имеет возможность обходить такие санкции.

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Но разрушению российской экономики помогают сами россияне, пришел к выводу Сунгуровский.

«Как ни странно, западные санкции усиливаются действиями самого правительства России. Все последние мобилизационные мероприятия приводят к тому, что вымывается рабочая сила из промышленных предприятий, являющихся основой пополнения бюджета. Если Россия предпримет еще какие-то попытки привлечения своего мобилизационного потенциала (еще 400 тысяч с нового года они собираются набрать), то демографическое положение РФ не резиновое. Все это когда-нибудь кончится. Ведь призываются рабочие руки, и ущерб от этого даже сравним с западными санкциями», — написал он.

Страдают и более состоятельные россияне, отметил представитель Центра Разумкова.

«Призывы причислить всех сбежавших, и всех, кто вывез активы или деньги из РФ чуть ли не к врагам народа, повысить им налоговые, кредитные ставки и с помощью этого наполнять бюджет, — приносят обратный эффект. То есть это приводит к размыванию небольшой прослойки, которую условно можно назвать средним классом, и потере поддержки путинского режима», — подчеркнул Сунгуровский.

По его мнению, «происходит деградация России, причем безвозвратная».

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». В конце октября в РФ заявили об «окончании мобилизационных мер». По словам руководителей страны-агрессора, в армию призвано 300 тысяч человек и новых призывов не будет. Однако указ о мобилизации не отменен.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян.

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин 25 декабря предложил повысить ставку налогообложения для граждан, выехавших из страны после начала развязанной против Украины полномасштабной войны и работающих удаленно. По словам Володина, в РФ «подавляющая часть» общества не поддерживает сбежавших и считает, что «они предали свою страну, родных и близких».

В западных СМИ писали, что после объявления мобилизации Россию покинули около 700 тысяч человек.