В Кремле попытались оправдать международную изоляцию на 9 мая тем, что «никого не приглашали» 24 апреля, 19:29 Пресс-секретарь Путина Песков (Фото:Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS)

Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что страна-террорист Россия якобы не рассылала приглашения иностранным лидерам на 9 мая.

Кремлевские пропагандисты в понедельник, 24 апреля, распространили утверждение Пескова, что «специальных приглашений иностранным лидерам на парад не было», потому что «дата не круглая». По словам пресс-секретаря Путина, единственный иностранный президент — глава Кыргызстана Садыр Жапаров — окажется в Москве 9 мая, потому что на эти дни запланировал его визит.

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Ранее стало известно, что в РФ традиционные парады к 9 мая отменили в Курске и Белгороде, которые расположены недалеко от границы с Украиной. Губернаторы объяснили это «текущей ситуацией с безопасностью» и тем, что боятся якобы удара со стороны ВСУ.



Британская разведка сообщала, что одной из причин отмены парадов 9 мая в российских регионах являются огромные потери российской армии.



На фоне полномасштабного вторжения России в Украину, введения жестких санкций против РФ и международной изоляции страны-агрессора в 2022 году на 9 мая в Москве не было ни одного иностранного лидера.