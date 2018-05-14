Кремль прокомментировал информацию об отставке "архитектора войны на Донбассе" Суркова

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Владислав Сурков

Владислав Сурков

Кремль не анонсирует кадровые решения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию об отставке Владислава Суркова с поста помощника главы государства.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Мы никогда не предвосхищаем каких-то кадровых решений и сообщаем о подписанных указах по мере их поступления. Кадровые решения мы никогда не анонсируем", - сказал Песков журналистам.

Пескова также спросили о том, есть ли смысл ожидать смены политики Кремля по вопросу Донбасса в случае ухода Суркова со своего поста.

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"Такая виртуальная постановка вопроса вряд ли уместна. Но я хочу просто напомнить, что у нас не госслужащие определяют внешнюю политику, а президент РФ, и внешняя политика президента остается последовательной, абсолютно понятной и хорошо известной", - сказал Песков.

Ранее СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщали, что помощник президента России Владислав Сурков, отвечающий за формирование политики в отношении Украины и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией может покинуть свой пост.

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