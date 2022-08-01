В Кремле прокомментировали экстренную госпитализацию бежавшего из РФ Чубайса

1 августа, 16:42
В Кремле заявили, что готовы «помочь» Анатолию Чубайсу, если это потребуется (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev)

В Кремле заявили, что готовы «помочь» Анатолию Чубайсу, если это потребуется (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev)

Российские власти назвали «печальной новостью» сообщение об экстренной госпитализации бывшего главы Роснано Анатолия Чубайса в реанимацию одной из европейских клиник.

Об этом в понедельник, 1 августа, заявил пресс-секретарь главы кремлевского режима Дмитрий Песков.

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При этом он заверил, что РФ готова «помочь» Чубайсу, если это потребуется.

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«Мне неизвестно, чтобы были какие-то обращения за помощью. Безусловно, это печальная новость, мы желаем ему скорейшего выздоровления, но в то же время мы не владеем деталями. Естественно, он российский гражданин, и по мере возможности мы стараемся помогать всем российским гражданам», — цитирует Пескова российская пропаганда.

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Согласно имеющимся данным, после госпитализации у Чубайса был диагностирован синдроме Гийена-Барре, при котором иммунная система человека поражает часть его периферической нервной системы.

При этом уже озвучиваются предположения, что бывший кремлевский чиновник мог стать жертвой отравления.

Чубайс покинул РФ после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. При этом никаких публичных заявлений он не делал.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Кремль Дмитрий Песков Роснано Отравление Анатолий Чубайс

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