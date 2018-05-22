Кремль прокомментировал данные о неудачных испытаниях новых ракет с ядерным двигателем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данным СМИ о неудачных испытаниях новых ракет с ядерным двигателем.

В частности, Песков призвал "слушать и верить" Путину в вопросе об испытаниях ракет.

"Слушайте президента Российской Федерации Путина и верьте ему", - цитирует Пескова РБК.

По данным источников канала CNBC, Россия провела четыре неудачных испытания новой ракеты с ядерным двигателем, которую ранее расхваливал президент РФ Путин.

"Ни у кого другого такого оружия пока нет...А когда появится, наши ребята придумают что-то новое", - заявил Путин.

Во время выступления Путина на экранах были показаны видео испытания такой ракеты и 3-D ролик ее полета.

Однако, по словам собеседников издания, имеющим доступ к докладу разведки США, испытания крылатых ракет проводились четыре раза в период с ноября по февраль, каждое из них заканчивалось неудачей.

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