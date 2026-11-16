Кремль фантазирует о «победе» в войне против Украины, несмотря на рекордные потери армии РФ (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

Первый заместитель руководителя администрации российского диктатора Владимира Путина Сергей Кириенко во время встречи с российскими депутатами 13–14 ноября призвал их готовиться к «победе» в войне и возвращению российских оккупантов домой, пишет Telegram-канал Astra со ссылкой на материал пропагандистского издания Ведомости.

На семинаре для подконтрольной Путину партии Единая Россия представители Кремля заявляли депутатам, что «все должны быть готовы к победе», когда с фронта в Украине одновременно вернутся военные российской оккупационной армии.

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Кириенко также призвал депутатов РФ к «взаимодействию» с так называемыми участниками «СВО» — так Россия называет полномасштабное вторжение в Украину.

Заявления представителя Кремля прозвучали на фоне информации о том, что российская армия уже несколько месяцев подряд теряет позиции на фронте в Украине. Войска РФ несут рекордные потери в технике и личном составе.

При этом глава Кремля Путин не демонстрирует готовности к уступкам на мирных переговорах, сохраняя свои максималистские требования касательно территорий в Украине и расширения НАТО на востоке. Киев и Европа отвергают ультиматумы РФ.