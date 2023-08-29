СМИ: Кремль приказал спецслужбам готовиться к новой попытке мятежа в России 29 августа, 08:22 Боевики ЧВК Вагнера во время бунта в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

В Кремле считают, что после смерти владельца так называемой ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, о которой объявила Россия, существует угроза нового военного мятежа. Об этом сообщает Moscow Times, ссылаясь на три источника, в частности чиновника, который ранее служил в силовых структурах.



По словам собеседников издания, спецслужбы уже работают над тем, чтобы проконтролировать и не допустить подобных «выступлений», которые во главе с Пригожиным вагнеровцы устроили в конце июня.

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«Танки, подошедшие на расстояние меньше 200 км к Москве, произвели неизгладимое впечатление на правящего больше двух десятилетий Владимира Путина. Пригожин не только бросил вызов командованию армии, но и ослушался личного приказа президента, поэтому был признан угрозой режиму», — заявили источники Moscow Times.

Они говорят, что Кремль не сможет сохранить ЧВК Вагнера в нынешнем виде и ее расформируют.

Мятеж и Пригожин в России: что известно

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.



Причиной он назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточной поставке боеприпасов вагнеровцам.

24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Против Пригожина открыли уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай. По данным СМИ, его предупредили о планах Пригожина, но он был «парализован» и фактически ничего не сделал.



Когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт». Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет обратно» в полевые лагеря.

23 августа в Тверской области РФ разбился самолет, на котором, как заявили в России, были, в частности, Пригожин и его «правая рука» Дмитрий Уткин. Через четыре дня их окончательно объявили мертвыми.

