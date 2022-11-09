Позволяют себе критику. Кремль приказал пропагандистам меньше цитировать депутатов Госдумы, которые говорят на военные темы — СМИ

9 ноября, 13:29
Поделиться:
Український військовий стоїть біля спаленого російського танка (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Український військовий стоїть біля спаленого російського танка (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Администрация российского диктатора Владимира Путина попросила российских пропагандистов поменьше цитировать депутатов Госдумы РФ, которые говорят на военные темы, сообщает Вёрстка.

По данным журналистов, в список депутатов, которых не стоит слишком упоминать в публикациях, попали:

  • глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов;
  • депутаты-генералы Андрей Гурулев, Виктор Заварзин, Андрей Красов;
  • глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Видео дня

Читайте также:
«Мы не учились сохранять им жизнь». Как в восьми километрах от Донецка уничтожают «вагнеровцев», «мобиков» и «ополченцев». Интервью с передовой

Все они, по мнению Кремля позволяют себе излишнюю самостоятельность в высказываниях и критику российских войск.

По словам близкого к нижней палате собеседника, попавшие в список депутаты страны-агрессора неоднократно высказывались о ходе войны, в том числе и выставляя Кремль в невыгодном свете.

НВ
Фото: НВ

Упомянутые депутаты «попали в список токсичных» из-за своих высказываний, в основном, касающихся хода войны, мобилизации и обеспечения армии РФ.

«После начала мобилизации, да и вообще с февраля не была выработана информационная стратегия властей. Все комментировали, кто во что горазд, Кремль не успевал раздавать указания», — сказал источник.

https://www.youtube.com/watch?v=nTkfXZnFXNc
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Пропаганда Кремль Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X