Позволяют себе критику. Кремль приказал пропагандистам меньше цитировать депутатов Госдумы, которые говорят на военные темы — СМИ 9 ноября, 13:29 Український військовий стоїть біля спаленого російського танка (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Администрация российского диктатора Владимира Путина попросила российских пропагандистов поменьше цитировать депутатов Госдумы РФ, которые говорят на военные темы, сообщает Вёрстка.

По данным журналистов, в список депутатов, которых не стоит слишком упоминать в публикациях, попали:

глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов;

депутаты-генералы Андрей Гурулев, Виктор Заварзин, Андрей Красов;

глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

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Все они, по мнению Кремля позволяют себе излишнюю самостоятельность в высказываниях и критику российских войск.

По словам близкого к нижней палате собеседника, попавшие в список депутаты страны-агрессора неоднократно высказывались о ходе войны, в том числе и выставляя Кремль в невыгодном свете.

Фото: НВ

Упомянутые депутаты «попали в список токсичных» из-за своих высказываний, в основном, касающихся хода войны, мобилизации и обеспечения армии РФ.

«После начала мобилизации, да и вообще с февраля не была выработана информационная стратегия властей. Все комментировали, кто во что горазд, Кремль не успевал раздавать указания», — сказал источник.