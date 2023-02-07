«Вынужденная мера». Кремль приказал начать проверку и модернизацию бомбоубежищ по всей России — СМИ 7 февраля, 12:29 Бомбоубежище в России (Фото:Flickr)

Кремль издал приказ о проверке и модернизации бомбоубежищ РФ, сообщает The Moscow Times, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, ремонт укрытий начался после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года и продолжаются в 2023 году. Расконсервация бомбоубежищ происходит даже в 7 тысячах километров от фронта в дальневосточных регионах России.



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Как информирует издание, тысячи российских бункеров, укрепленных подвалов и других безопасных укрытий, многие десятилетия были законсервированы и находятся в критическом состоянии.



Местные власти начали тратить сотни миллионов рублей, чтобы снова сделать их пригодными для использования.



«Решение об инспекции сети бомбоубежищ было принято правительством еще весной. Команду начать масштабную проверку и навести порядок получили МЧС, Минобороны и гражданские министерства», — сказал один российский чиновник, сославшись на сведения заседания правительства по этому вопросу.



В частности, власти Краснодарского края потратят на ремонт бомбоубежищ в 2023 году более 6 млн рублей, Нижнего Новгорода – 50 млн рублей, Рязани – 1 млн рублей.



Журналисты издания отмечают, что большинство бомбоубежищ страны, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии или просто были заброшены.



«Они после распада Советского Союза были никому не нужны. Но теперь из-за ситуации на передовой Кремль отдал приказ во всем разобраться», — сказал один из чиновников западных регионов РФ.



Модернизация бомбоубежищ после начала мобилизации выглядит вынужденной мерой, утверждает аналитик общественной организации Международная кризисная группа Олег Игнатов.



На портале госзакупок РФ опубликованы сотни тендеров на модернизацию бомбоубежищ в регионах по всей стране. Контракты включают ремонт вентиляции, гидроизоляцию, замену дверей, установку воздушного фильтра и освещение.



Один из бывших чиновников России рассказал изданию The Moscow Times, что интерес Кремля к бомбоубежищам связан с усилением страха перед ядерной войной после приказа Путина привести российские ядерные силы в «высокую боевую готовность» в конце февраля.