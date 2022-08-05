Кремль прибегает к двум формам скрытой мобилизации — Подоляк
Бои на Донбассе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Вследствие значительных потерь российской армии, Кремль прибегает к двум формам скрытой мобилизации, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, россияне продолжают вербовать на войну заключенных.
«В условиях жестких потерь российской армии, Кремль прибегает к двум формам скрытой мобилизации: рекрутинг заключенных за тяжкие преступления (ЧВК) и создание нацбатальонов в колониях империи (Марий Эл, Татарстан и тому подобное)», — написал Подоляк.
Он добавил, Москва продолжает делать все, чтобы избежать широкого призыва этнических русских.
20 июля руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал Радио НВ, как Россия пытается скрыто привлечь на войну абсолютно некомпетентные кадры, которые фактически будут служить пушечным мясом.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.