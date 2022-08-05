Кремль прибегает к двум формам скрытой мобилизации — Подоляк

5 августа, 19:19
Бои на Донбассе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Бои на Донбассе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Вследствие значительных потерь российской армии, Кремль прибегает к двум формам скрытой мобилизации, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, россияне продолжают вербовать на войну заключенных.

«В условиях жестких потерь российской армии, Кремль прибегает к двум формам скрытой мобилизации: рекрутинг заключенных за тяжкие преступления (ЧВК) и создание нацбатальонов в колониях империи (Марий Эл, Татарстан и тому подобное)», — написал Подоляк.

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Он добавил, Москва продолжает делать все, чтобы избежать широкого призыва этнических русских.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1555571935630835712

20 июля руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал Радио НВ, как Россия пытается скрыто привлечь на войну абсолютно некомпетентные кадры, которые фактически будут служить пушечным мясом.

https://www.youtube.com/watch?v=Y7ItazWDGhA
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Заключенные Мобилизация Армия России Призыв Михаил Подоляк Война России против Украины

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