Кремль прибегает к двум формам скрытой мобилизации — Подоляк 5 августа, 19:19 Бои на Донбассе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Вследствие значительных потерь российской армии, Кремль прибегает к двум формам скрытой мобилизации, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, россияне продолжают вербовать на войну заключенных.

«В условиях жестких потерь российской армии, Кремль прибегает к двум формам скрытой мобилизации: рекрутинг заключенных за тяжкие преступления (ЧВК) и создание нацбатальонов в колониях империи (Марий Эл, Татарстан и тому подобное)», — написал Подоляк.

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Он добавил, Москва продолжает делать все, чтобы избежать широкого призыва этнических русских.

20 июля руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал Радио НВ, как Россия пытается скрыто привлечь на войну абсолютно некомпетентные кадры, которые фактически будут служить пушечным мясом.

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