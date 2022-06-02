Кремль «попросил» пропагандистов не писать о длительности войны, чтобы жители страны-агрессора «меньше задумывались» — СМИ 2 июня, 17:51 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Кремль «попросил» сотрудников пропагандистских СМИ «не акцентировать» внимание на продолжительности войны России против Украины, сообщает Медуза со ссылкой на четыре источника.

Война России против Украины — главные события 2 июня

По данным издания, это сделано для того, чтобы накануне 100 дней с начала вторжения жители страны-агрессора «меньше задумывались» о том, что за три месяца российские войска не смогли добиться значительного продвижения.



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«Акцентирование внимания на датах, связанных с войной, может заставить россиян задуматься о целях и успешности вторжения», — сказал собеседник в АП.



По словам источника, «при разговорах о круглой дате всегда возникают вопросы: а чего к этой дате удалось достичь?»

«Так повелось еще с советских времен, когда были пятилетки, планы на них и так далее. Получается, что сейчас предъявить к этой дате почти нечего. Можно сказать, что взяты какие-то населенные пункты, но людям их название ничего не говорит. Это много или мало? Цели „операции“ близки или еще нет?» — сказал источник.



Близкий к Кремлю источник заявил, что о целях войны, кроме «денацификации» и «демилитаризации» Украины, «до сих пор ничего не известно».

«Люди эти слова не понимают, но видят, что боевые действия идут уже долго. До „операции“ им внушалось, что Украина — государство слабое. Но теперь выходит, что быстро победить его не получается», — сказал он.

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