Кремль попросил российских губернаторов не публиковать информацию о погибших на войне РФ против Украины — СМИ 21 июня, 09:15 Мертвый российский оккупант (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Кремль посоветовал губернаторам российских регионов «аккуратнее обращаться» с информацией о числе погибших на войне РФ против Украины, пишет Верстка.

Издание сообщило, что публикация информации о погибших «тревожит жителей субъектов, а журналисты используют ее для подсчета числа жертв».

Журналисты сообщили, что за последние месяцы часть губернаторов получила рекомендации не публиковать данные о погибших на войне. О решении скрыть некрологи рассказал высокопоставленный представитель парламента. Его слова подтвердили источники, близкие к региональным властям в Тыве и в Бурятии, а также собеседник в ЦФО.

Видео дня

Об этой тенденции впервые написали журналисты Сибирь. Реалии. По их информации, хакасские власти получили просьбу от минобороны РФ не публиковать некрологи погибших на войне РФ против Украины.

По словам собеседника издания, речь идет именно о просьбе минобороны к представителям нескольких регионов, где потерь было особенно много.

«Было опасение, что приведет к волнениям [в этих регионах]», — сказал он.

Также минобороны «очень болезненно» реагирует на публикацию журналистских расследований, опровергающих вранье военного ведомства.

В РФ открытые данные о потерях сильно расходятся с сообщениями минобороны, которое в последний раз называло общее количество потерь в сентябре 2022 года. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу соврал, что в Украине убито 5937 российских военных.

По данным Генштаба ВСУ, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 222 тысячи военных.