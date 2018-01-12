Кремль подтвердил, что Путин встречался с Медведчуком

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
О чем говорили Путин с Медведчуком, Песков не уточнил

О чем говорили Путин с Медведчуком, Песков не уточнил

В Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин провел встречу с лидером общественного движения Украинский выбор Виктором Медведчуком, которого считают его кумом

Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя появившуюся в СМИ информацию, передает Интерфакс-Украина.

"Я могу подтвердить, что такая встреча была", - заявил спикер Путина.

В то же время он отказался отвечать, соответствует ли действительности информация об обсуждении в ходе этой встречи миротворческой миссии на Донбассе, а также когда именно она состоялась.

"Я могу только подтвердить, что эта встреча недавно действительно имела место", - отметил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин провел в оккупированном Крыму закрытую встречу с Медведчуком.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове