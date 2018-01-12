Кремль подтвердил, что Путин встречался с Медведчуком

В Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин провел встречу с лидером общественного движения Украинский выбор Виктором Медведчуком, которого считают его кумом
Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя появившуюся в СМИ информацию, передает Интерфакс-Украина.
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"Я могу подтвердить, что такая встреча была", - заявил спикер Путина.
В то же время он отказался отвечать, соответствует ли действительности информация об обсуждении в ходе этой встречи миротворческой миссии на Донбассе, а также когда именно она состоялась.
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"Я могу только подтвердить, что эта встреча недавно действительно имела место", - отметил Песков.
Ранее сообщалось, что Путин провел в оккупированном Крыму закрытую встречу с Медведчуком.
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