Кремль подтвердил, что Путин встречался с Медведчуком

О чем говорили Путин с Медведчуком, Песков не уточнил

В Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин провел встречу с лидером общественного движения Украинский выбор Виктором Медведчуком, которого считают его кумом

Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя появившуюся в СМИ информацию, передает Интерфакс-Украина.

"Я могу подтвердить, что такая встреча была", - заявил спикер Путина.

В то же время он отказался отвечать, соответствует ли действительности информация об обсуждении в ходе этой встречи миротворческой миссии на Донбассе, а также когда именно она состоялась.

"Я могу только подтвердить, что эта встреча недавно действительно имела место", - отметил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин провел в оккупированном Крыму закрытую встречу с Медведчуком.