«Пророк Путин и агрессивный Запад». Кремль подготовил новую бредовую методичку для освещения войны против Украины — СМИ 4 августа, 20:43 Кремль (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Согласно новой методичке Кремля, пропагандисты будут рассказывать о «пророчествах» российского диктатора Владимира Путина и сравнивать войну против Украины 2022-го с Первой мировой 1914-го, сообщает Медуза.

Отмечается, что в Кремле продолжают готовить методички для пропагандистских СМИ о том, как им следует освещать войну в Украине.

Ранее в СМИ сообщали о пособиях, которые в июле подготовила администрация президента России. В них «рекомендовалось» проводить параллели между российским вторжением в Украину, крещением Руси и Невской битвой.

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В новой методичке Кремль предлагает сравнивать войну в Украине с Первой мировой.

«Главный тезис: якобы и в начале XX века, и сейчас Россия „была втянута“ в военное противостояние странами Запада», — уточняют журналисты.

В тексте поясняется, что Запад якобы регулярно развязывает войны из-за своих «колониальных претензий», а Россия «всякий раз вынуждена участвовать в конфликте», поскольку вступается за «братские народы», «своих не бросает» и «встает на защиту угнетаемых». Например, в 1914-м Российская империя «не смогла бросить» Сербию.

При этом войну в Украине в методичке для пропагандистов называют «современным украинским кризисом», а не «спецоперацией».

Истоками этого конфликта в РФ называют Евромайдан и военные действия на Донбассе.

В Кремле «советуют» провластным СМИ рассказывать о том, что после 2014 года западные страны решили «спонсировать» в Украине «взращивание с помощью человеконенавистнической идеологии и русофобии нескольких поколений людей, ненавидящих Россию и готовых убивать русских».

Роль России же, согласно методичке, исключительно мирная.

Отдельная глава методички посвящена «вмешательству Запада» во внутренние дела России.

В документе утверждается, что Запад «финансирует несистемную оппозицию, протестные движения и антироссийские СМИ».

В заключении методички говорится, что в ближайшем будущем в мире будет развиваться «антиамериканский тренд» — и вскоре США «не смогут найти не только военных союзников, но даже торговых партнеров серьезного уровня», но по какой причине это произойдет, не сказано.

По данным источников, близких к Кремлю, такие «исторические» методички составляются в кремлевском Экспертном институте социальных исследований.

По их словам, непосредственно курирует их составление депутат Госдумы от Единой России Олег Матвейчев. Сам Матвейчев утверждает, что не принимал участия в составлении методичек Кремля.

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