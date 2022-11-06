Провалы на поле боя. Кремль увольняет командующих, пытаясь снять с себя вину перед россиянами — разведка Британии

6 ноября, 09:57
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Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexei Babushkin/Kremlin via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexei Babushkin/Kremlin via REUTERS)

Увольнения среди высшего российского военного руководства за время полномасштабной войны против Украины — образец того, как Кремль обвиняет командующих в неспособности достичь поставленных целей на поле боя.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании за 6 ноября.

Там напомнили, что 3 ноября исполняющим обязанности группировки российских войск Центр, вероятно, был назначен генерал-майор Александр Линьков. Им заменили снятого в конце октября с должности генерал-полковника Александра Лапина, которого резко критиковали марионетка Кремля в Чечне Рамзан Кадыров и владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

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В британской разведке говорят, что это будет очередным увольнением среди высшего российского военного командования с начала полномасштабного вторжения РФ, если информация подтвердится. С начала года уже заменили командующих Восточным, Южным и Западным военными округами.

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«Эти отставки — свидетельство того, как обвиняют высшее командование российской армии в неудачах по достижению целей на поле боя. Отчасти это, похоже, попытка снять эту вину с высшего руководства РФ в глазах внутренней аудитории», — считают британцы.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1589152939582660608?s=20&t=uEG1WTPNWQoIki8qomL95g

7 октября The Washington Post написала, что человек в ближайшем окружении российского диктатора Владимира Путина в последние недели непосредственно выражал ему свое несогласие с его действиями в войне против Украины. Позже стало известно, что речь идет о владельце ЧВК Вагнера Евгении Пригожине.

https://www.youtube.com/watch?v=iaf0JsH5vow
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Кремль Война России против Украины

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