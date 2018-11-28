Кремль отреагировал на слова Трампа о возможной отмене встречи с Путиным

Встреча Трампа и Путина может не состояться

Кремль не получал от США информации о возможной отмене встречи американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

"Подготовка к встрече продолжается, иной информацией от американских визави не поступало", - сказал он журналистам, пишет РБК.

Песков добавил, что 27 ноября от представителя Белого дома было сообщение, что встреча лидеров двух стран состоится. Дата встречи будет озвучена позже.

Ранее Трамп заявил, что возможно отменит встречу с Путиным, которая должна пройти во время саммита Большой двадцатки.

Американский лидер отметил, что примет окончательное решение после того, как изучит доклад об инциденте в Керченском проливе.

Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября – 1 декабря.

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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