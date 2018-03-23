Кремль отреагировал на отзыв посла ЕС из Москвы

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Кремль сожалеет в связи с отзывом посла ЕС в России
Фото: pixabay.com

Кремль сожалеет в связи с отзывом посла ЕС в России

В Кремле сожалеют о решении Евросоюза отозвать из Москвы своего посла Маркуса Эдерера в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

На саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС выразили "неограниченную солидарность"с Великобританией. Они считают "крайне вероятным, что Россия ответственна" за покушение на Скрипаля, поскольку "другого убедительного объяснения нет". 

В качестве символического жеста поддержки британских властей президенты и главы правительств стран Евросоюза также решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве. 

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС готов в случае необходимости принять дополнительные меры.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери.

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок. Британия возложила ответственность за инцидент на Россию.

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