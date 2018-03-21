Кремль отреагировал на отказ посла Британии прийти на встречу в МИД РФ

Отсутствие посла Британии на встрече для представителей иностранных государств в МИД России говорит о нежелании Лондона услышать ответы Москвы на поставленные вопросы, заявил пресс-секретарь российского президента Владимир Песков, пишет ТАСС.

"Это еще одно красноречивое проявление абсурдной ситуации, когда задаются вопросы и демонстрируется нежелание слышать какие-то ответы", - сказал он.

При этом представитель Кремля добавил, что ситуацию должны оценивать в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сообщалось, что британский посол в России Лори Бристоу отказался принять участие во встрече в МИД РФ с иностранными послами, посвященной ситуации с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Позже его примеру последовали послы США, Германии, Франции и КНР.

Ситуация вокруг отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери привела к дипломатическому конфликту между Лондоном и Москвой.

Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию и приняла решение о высылке из страны 23 российских дипломатов.

Москва отрицает любые обвинения со стороны Великобритании. В РФ приняли ответные меры и заявили о высылке британских дипломатов.