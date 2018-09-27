Кремль отреагировал на информацию о том, что подозреваемый в покушении на Скрипалей - полковник ГРУ Чепига

Кремль проверит информацию о том, что Руслан Боширов, обвиняемый в покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери, на самом деле является Героем России Анатолием Чепигой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы проверим информацию насчет этого военнослужащего, мы проверим списки награжденных", - цитирует Пескова Интерфакс.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что "не знает, есть ли такой полковник (Чепига)", и с соответствующими вопросами рекомендовал обращаться в Минобороны.

На вопрос, почему президент РФ говорил о том, что другой подозреваемый, Петр Боширов - это гражданское лицо, пресс-секретарь главы государства ответил: "Он располагал такой информацией".

Великобритания считает причастными к отравлению Скрипалей двоих граждан России - Александра Петрова и Руслана Боширова. Лондон не исключает, что россияне использовали фальшивые имена.

Расследователи Bellingcat и The Insider узнали, что за псевдонимом "Руслан Боширов" скрывается полковник ГРУ и герой России Анатолий Владимирович Чепига из Амурской области. Жители села Березовка подтвердили, что "Руслан Боширов" похож на их бывшего односельчанина Анатолия Чепигу.

4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, было разработано в России.

5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

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13 сентября на российском пропагандистском телеканале RT вышло интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Они заявляли, что приехали в Солсбери, чтобы "посмотреть на знаменитый собор". Россияне заверили, что в Великобританию они приехали, чтобы "отдохнуть и оторваться".

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