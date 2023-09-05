Песков не разрешил журналистке AFP задать вопрос о судьбе Суровикина 5 сентября, 15:34 Сергея Суровикина заметили в РФ впервые после неудачного бунта Пригожина (Фото:Courtesy Ostorozhno Media via Reuters)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков не разрешил журналистке AFP задать вопрос о судьбе российского генерала Сергея Суровикина, которого заметили в РФ накануне.

Как сообщает радио Маяк, журналистка начала давать вопрос и спросила разрешения, на что прозвучал резкий ответ Пескова.

«Нет, нельзя», — сказал он, перебив корреспондентку.

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Накануне в Сети появилось фото Сергея Суровикина, который, вероятно, впервые после бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина появился на публике. Его опубликовала российская пропагандистка Ксения Собчак.

В США подтвердили, что Суровикина могли освободить.

Через несколько дней после мятежа Пригожина NYT сообщала, что Суровикин знал о подготовке бунта и мог даже содействовать мятежникам. 28 июня The Moscow Times подтвердили факт ареста генерала из-за связи с бунтом Пригожина.

29 июня Financial Times сообщила, что Суровикина действительно задержали, однако из-за чего именно — неизвестно. Дочь генерала сказала, что с отцом «все хорошо» и он «на своем рабочем месте».

15 августа издание Politico сообщило, что Суровикин находится под домашним арестом и лишен руководящей роли в войне России против Украины. Пропагандисты писали, что командующим Воздушно-космических сил России вместо него назначили его заместителя генерала Виктора Афзалова.

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов считает, что Суровикина сделают «крайним» за атаки на Москву, хотя перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину он выступал против военной кампании.

