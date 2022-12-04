Агитбригады из Дедов Морозов и напоминания о «героизме» оккупантов. Кремль обнародовал «рекомендации» по празднованию Нового года — СМИ

4 декабря, 18:20
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Кремль (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Кремль (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Кремль обнародовал регионам и госкомпаниям «рекомендации» по проведению новогодних мероприятий. Россиянам советуют «проявить сдержанность в расходах» и вспоминать «героизме» в Украине.

Об этом пишет РБК.

Так, в организации детских празднований призвали не прибегать к ограничениям и предусмотреть «упоминание героизма защитников отечества, возможность от имени ребенка прислать поздравление».

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Что касается мероприятий для взрослых, то Кремль указывает, что существует «запрос граждан на проявление сдержанности в расходах».

Регионам и муниципалитетам предлагают поздравлять с Новым годом семьи участников войны с детьми, собирать открытки оккупантам в Украину, поздравить раненых в госпиталях.

Новогодние ярмарки рекомендуется использовать в качестве «инструмента общественной консолидации». Люди должны собирать подарки участникам так называемой «специальной военной операции».

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В оккупированных регионах Украины предлагается установить елки и торжественно их открыть.

Также рекомендуется сформировать агитбригады (включая Дедов Морозов и Снегурочек), чтобы поздравить российских военных в Украине.

Кроме того, при формировании концертных программ регионам и телеканалам предлагается поддержать артистов «патриотической направленности».

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Кремль Агитация Празднование Новый Год Дед Мороз

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