Мобилизация в РФ не прекращалась, новая волна ухудшит положение войск оккупантов — ISW 19 ноября, 07:24 Мобилизованные россияне (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Россию ждет очередная волна мобилизации, это ухудшит общее качество российских войск, перебрасываемых на фронт в Украину.

Об этом сообщает Американский Институт изучения войны (ISW) в своей сводке за 18 ноября.

По данным аналитиков, продолжение скрытых мобилизационных мер и потенциальная подготовка к следующей волне мобилизации вместе с текущим осенним призывным циклом, вероятно, создают значительную нагрузку на и без того перегруженный российский аппарат формирования Вооруженных сил.

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Также в ISW заявляют, что Путин, вероятно, приказал прекратить частичную мобилизацию, чтобы освободить бюрократические и административные возможности для призыва на 1 ноября.

«Однако очевидно, что российские власти никогда не прекращали мобилизационные усилия полностью, а это означает, что ограниченное количество мобилизованных призывников все еще проходит через систему подготовки одновременно, когда призывники проходят свой цикл обучения», — говорят аналитики.

Очередная волна мобилизации, предполагаемая в ISW, вероятно, приведет к еще более низкому качеству подготовки как мобилизованных призывников, так и самих мобилизованных, поскольку они будут конкурировать за недостаточное количество «учебных» мест.

«Следующая волна мобилизации в ближайшие месяцы лишь усугубит ситуацию и, вероятно, ухудшит общее качество российских войск, которые будут переброшены на фронт в Украине», — заключают аналитики.

В понедельник, 14 ноября, российский диктатор Владимир Путин подписал указ, которым разрешил призыв в войска России иностранных граждан.

Фактически этим указом Путин разрешил призывать в войска как иностранцев, так и россиян, имеющих вид на жительство в других странах.

Ранее представители российских властей, включая министра обороны Сергея Шойгу и кремлевского диктатора Владимира Путина, в конце октября заявили об «окончание мобилизационных мероприятий». По их словам, в армию призваны 300 тысяч человек, и новых призывов не будет. Однако указ о мобилизации не отменен.