В Кремле размечтались о повторном захвате освобожденных украинских территорий 8 декабря, 12:56 Российский диктатор Владимир Путин все еще надеется на реванш (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

Несмотря на очевидный провал в Украине, который привел к потере ВС РФ инициативы и своего наступательного потенциала, кремлевский режим все еще мечтает об освобожденных ВСУ территориях.

Об этом в четверг, 8 декабря, заявил спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, говорить об оккупации всей Украины уже не стоит, однако руководство РФ все еще надеется хотя бы повторно захватить уже освобожденные территории.

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Речь идет, о целом ряде населенных пунктов, которые в конце сентября 2022 года Путин преждевременно объявил «территориями РФ», а потом позорно потерял их в ходе контрнаступления Сил обороны.

Что касается каких-либо сроков окончания войны против Украины, то Песков ответил, что рассуждать об этом можно "до посинения", и все зависит от президента Владимира Зеленского, все еще наивно надеясь, что тот пойдет на капитуляцию, несмотря на успехи ВСУ на поле боя.

В ночь на 30 сентября на сайте Кремля появились указы Путина о признании «независимость» Херсонской и Запорожской областей, после чего их «присоединили» к РФ вслед за так называемыми «ДНР» и «ЛНР».

При этом на тот момент ни один из указанных регионов не находился под полным контролем российских войск.

Более того, уже на следующий день, 1 октября, украинская армия освободила Лиман, который в фантазиях Путина уже был «территорией РФ», а 11 ноября ВС РФ были вынуждены сбежать и из Херсона — единственного областного центра, захваченным оккупантами в ходе полномасштабного вторжения.

