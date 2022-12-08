В Кремле размечтались о повторном захвате освобожденных украинских территорий

8 декабря, 12:56
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Российский диктатор Владимир Путин все еще надеется на реванш (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

Российский диктатор Владимир Путин все еще надеется на реванш (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

Несмотря на очевидный провал в Украине, который привел к потере ВС РФ инициативы и своего наступательного потенциала, кремлевский режим все еще мечтает об освобожденных ВСУ территориях.

Об этом в четверг, 8 декабря, заявил спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

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По его словам, говорить об оккупации всей Украины уже не стоит, однако руководство РФ все еще надеется хотя бы повторно захватить уже освобожденные территории.

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Речь идет, о целом ряде населенных пунктов, которые в конце сентября 2022 года Путин преждевременно объявил «территориями РФ», а потом позорно потерял их в ходе контрнаступления Сил обороны.

Что касается каких-либо сроков окончания войны против Украины, то Песков ответил, что рассуждать об этом можно "до посинения", и все зависит от президента Владимира Зеленского, все еще наивно надеясь, что тот пойдет на капитуляцию, несмотря на успехи ВСУ на поле боя.

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В ночь на 30 сентября на сайте Кремля появились указы Путина о признании «независимость» Херсонской и Запорожской областей, после чего их «присоединили» к РФ вслед за так называемыми «ДНР» и «ЛНР».

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При этом на тот момент ни один из указанных регионов не находился под полным контролем российских войск.

Более того, уже на следующий день, 1 октября, украинская армия освободила Лиман, который в фантазиях Путина уже был «территорией РФ», а 11 ноября ВС РФ были вынуждены сбежать и из Херсона — единственного областного центра, захваченным оккупантами в ходе полномасштабного вторжения.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Дмитрий Песков Война России против Украины

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